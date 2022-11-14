В МО РФ заявили о провале атак украинских боевиков на трех направлениях
За последние сутки украинские боевики провели неудачные попытки наступления на трех направлениях - Купянском, Красно-Лиманском и Южно-Донецком. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
«На Купянском направлении две ротные тактические группы ВСУ предпринимали безуспешные попытки атаковать подразделения российских войск в направлении населенного пункта Куземовка Луганской народной республики», - заметил Конашенков.
Российские войска нанесли наступающему противнику огневое поражение - враг был остановлен, а затем и отброшен к исходному рубежу. При этом было уничтожено более 120 украинских боевиков, шесть танков, пять БМП, три бронетранспортера и пять автомобилей.
«На Красно-Лиманском направлении в результате активных действий подразделений российских войск отражена атака двух мотопехотных рот ВСУ, усиленных иностранными наемниками, в направлении населенного пункта Червонопоповка Луганской народной республики», - добавил Игорь Конашенков.
При этом украинские боевики потеряли на этом направлении до 90 человек убитыми и ранеными, а также пять боевых бронированных машин и шесть пикапов.
«На Южно-Донецком направлении активными действиями российских войск и огнем артиллерии пресечена попытка мотопехотной роты ВСУ атаковать в направлении населенного пункта Новоселка Донецкой народной республики», - заявил официальный представитель российского оборонного ведомства.
В ходе этой попытки враг недосчитался более 80 своих боевиков, танка, двух БМП двух бронетранспортеров и трех автомобилей.
Также Конашенков сообщил об уничтожении вражеского склада военной техники под Херсоном.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов