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В МО РФ заявили о провале атак украинских боевиков на трех направлениях

13:21 14.11.2022
Как уточнил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, враг неудачно пытался наступать на Купянском, Красно-Лиманском и Южно-Донецком направлениях. 
© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК "Звезда"
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За последние сутки украинские боевики провели неудачные попытки наступления на трех направлениях - Купянском, Красно-Лиманском и Южно-Донецком. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. 

«На Купянском направлении две ротные тактические группы ВСУ предпринимали безуспешные попытки атаковать подразделения российских войск в направлении населенного пункта Куземовка Луганской народной республики», - заметил Конашенков. 

Российские войска нанесли наступающему противнику огневое поражение - враг был остановлен, а затем и отброшен к исходному рубежу. При этом было уничтожено более 120 украинских боевиков, шесть танков, пять БМП, три бронетранспортера и пять автомобилей. 

«На Красно-Лиманском направлении в результате активных действий подразделений российских войск отражена атака двух мотопехотных рот ВСУ, усиленных иностранными наемниками, в направлении населенного пункта Червонопоповка Луганской народной республики», - добавил Игорь Конашенков. 

При этом украинские боевики потеряли на этом направлении до 90 человек убитыми и ранеными, а также пять боевых бронированных машин и шесть пикапов. 

«На Южно-Донецком направлении активными действиями российских войск и огнем артиллерии пресечена попытка мотопехотной роты ВСУ атаковать в направлении населенного пункта Новоселка Донецкой народной республики», - заявил официальный представитель российского оборонного ведомства. 

В ходе этой попытки враг недосчитался более 80 своих боевиков, танка, двух БМП двух бронетранспортеров и трех автомобилей.

Также Конашенков сообщил об уничтожении вражеского склада военной техники под Херсоном.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов 

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