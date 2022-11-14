На голову сыпятся гильзы: корреспондент попал в перестрелку на Запорожском направлении
Корреспондент «Звезды» Владислав Кустов показал кадры боев осетинского добровольческого батальона «Шторм. Осетия» на передовой на Запорожском фронте.
Перестрелка началась практически сразу, как бойцы вместе с журналистами приехали на данный участок. Пришлось срочно прятаться в окопы.
«Дышать нечем от пороховых газов. На голову сыпятся гильзы», - сказал Кустов.
На первой и второй линии Запорожского фронта противника через поле не разглядишь, но видно с коптера. По словам бойцов, вооруженные формирования Украины активизировались, когда сошла «зеленка», и в лесу стало сложно маскироваться.
Националисты периодически пытаются прорваться, используя отряды диверсантов, но несут при этом очень серьезные потери.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов