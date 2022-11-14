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На голову сыпятся гильзы: корреспондент попал в перестрелку на Запорожском направлении

Владислав Кустов
10:50 14.11.2022
Корреспондент «Звезды» Владислав Кустов снял эксклюзивный репортаж прямо из окопов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Корреспондент «Звезды» Владислав Кустов показал кадры боев осетинского добровольческого батальона «Шторм. Осетия» на передовой на Запорожском фронте.

Перестрелка началась практически сразу, как бойцы вместе с журналистами приехали на данный участок. Пришлось срочно прятаться в окопы.

«Дышать нечем от пороховых газов. На голову сыпятся гильзы», - сказал Кустов.

На первой и второй линии Запорожского фронта противника через поле не разглядишь, но видно с коптера. По словам бойцов, вооруженные формирования Украины активизировались, когда сошла «зеленка», и в лесу стало сложно маскироваться.

Националисты периодически пытаются прорваться, используя отряды диверсантов, но несут при этом очень серьезные потери.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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