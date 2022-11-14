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Песков не подтвердил и не опроверг сообщения о контактах представителей РФ и США в Турции

Ян Брацкий
13:22 14.11.2022
По данным «Коммерсанта», для переговоров в Анкару прилетел директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
Песков не подтвердил и не опроверг сообщения о контактах представителей РФ и США в Турции
© Фото: Алексей Витвицкий, РИА Новости
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В Кремле не могут подтвердить или опровергнуть сообщения о российско-американских переговорах в Анкаре. Об этом заявил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.

«Нет, я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть», - сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос журналистов.

О том, что российская и американская стороны контактируют в столице Турции, ранее сообщил «Коммерсантъ». По данным издания, от России в Анкару прилетел директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости поиска дипломатического урегулирования конфликта на Украине. По его мнению, мирное решение украинского кризиса возможно только при продолжении диалога с Владимиром Путиным.

При этом российская сторона неоднократно оглашала свои условия для начала переговоров с Украиной. Среди них - принятие Украиной статуса нейтрального государства; отказ от движения в НАТО; прекращение политики ущемления русского языка; запрет деятельности ультранационалистических, нацистских и неонацистских организаций; признание ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, а также Республики Крым территорией РФ.

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