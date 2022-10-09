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В МИД РФ заявили, что Москва не намерена обсуждать с Киевом выбор жителей новых регионов

Игнат Далакян
03:22 09.10.2022
В настоящее время свое посредничество в переговорах России и Украины предлагают многие страны, сообщил дипломат.
В МИД РФ заявили, что Москва не намерена обсуждать с Киевом выбор жителей новых регионов
© Фото: Алексей Иванов, ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Москва не отказывается от посреднических услуг на переговорах с Киевом, которые предлагают многие страны. Об этом заявил в интервью ТАСС директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

«Что касается посредничества, то мы сами выступали в этой роли в течение восьми лет, с 2014 года, содействуя переговорам Киева и Донбасса по выполнению минских соглашений. Сейчас уже понятно, что все эти годы Киев тянул время и готовился к решению конфликта в Донбассе силовым путем. В настоящее время свое посредничество в переговорах России и Украины предлагают многие страны. Недостатка в посреднических услугах нет, и мы от них не отказываемся», - сказал Полищук.

По словам дипломата, те страны, которые заинтересованы быть посредниками в переговорах России и Украины, должны убедить Киев прекратить боевые действия, остановить войну, которую он развязал еще в 2014 году, и вернуться к переговорам.

Согласно словам директора второго департамента стран СНГ МИД РФ, те страны, которые заинтересованы быть посредниками в переговорах Российской Федерации и Украины, должны убедить Киев прекратить боевые действия и остановить войну, которую он развязал еще в 2014 году, и вернуться к переговорному процессу.

«Мы к этому готовы, но, как уже говорилось, выбор жителей новых регионов России обсуждать не станем. Киевские власти должны отнестись к их волеизъявлению с уважением, иначе переговоров не получится», - подчеркнул дипломат.

Ранее глава Министерства обороны Румынии Василе Дынку заявил, что странам Запада нужно начать переговоры с Российской Федерацией. Дынку считает, что мир на Украине возможно достигнуть только через переговоры с участием России и странами Запада, поскольку власти Киева не смогут самостоятельно взять на себя ответственность за потерю территорий.

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с заявлением, что американские власти будут готовы к дипломатии с Российской Федерацией по ситуации на Украине, если Москва продемонстрирует такой настрой

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