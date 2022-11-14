Захарова показала «госпитализированного» Лаврова за работой

Глава российской дипломатии рекомендовал иностранным журналистам быть честнее, чем они есть, и писать правду.

© Видео: MariaVladimirovnaZakharova, Telegram © Фото: MariaVladimirovnaZakharova, Telegram

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал своеобразной политической игрой сообщения СМИ о своей госпитализации на Бали. Видео с министром официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова опубликовала в своем Telegram-аккаунте.

«Это такая игра, которая не новая в политике. Западным журналистам надо быть почестнее, чем они есть, и писать правду, не ограничиваться в своих репортажах одной точкой зрения, которую они транслируют по всем вопросам, касающимся интересов Российской Федерации, которые игнорируются», - заявил Лавров.

Глава МИД РФ также поблагодарил россиян за поддержку внешнеполитического курса страны, который определяет президент Владимир Путин. Лавров уточнил, что на завтра у него запланированы ряд встреч и принятие итоговой декларации саммита G20, на котором министр возглавляет российскую делегацию.

Ранее Bloomberg со ссылкой на неназванных официальных индонезийских лиц сообщил о госпитализации Сергея Лаврова. Мария Захарова назвала эту новость высшим пилотажем фейков.