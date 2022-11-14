В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Захарова показала «госпитализированного» Лаврова за работой

Ян Брацкий
12:50 14.11.2022
Глава российской дипломатии рекомендовал иностранным журналистам быть честнее, чем они есть, и писать правду.
© Видео: MariaVladimirovnaZakharova, Telegram © Фото: MariaVladimirovnaZakharova, Telegram
Читайте нас на:

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал своеобразной политической игрой сообщения СМИ о своей госпитализации на Бали. Видео с министром официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова опубликовала в своем Telegram-аккаунте.

«Это такая игра, которая не новая в политике. Западным журналистам надо быть почестнее, чем они есть, и писать правду, не ограничиваться в своих репортажах одной точкой зрения, которую они транслируют по всем вопросам, касающимся интересов Российской Федерации, которые игнорируются», - заявил Лавров.

Глава МИД РФ также поблагодарил россиян за поддержку внешнеполитического курса страны, который определяет президент Владимир Путин. Лавров уточнил, что на завтра у него запланированы ряд встреч и принятие итоговой декларации саммита G20, на котором министр возглавляет российскую делегацию.

Ранее Bloomberg со ссылкой на неназванных официальных индонезийских лиц сообщил о госпитализации Сергея Лаврова. Мария Захарова назвала эту новость высшим пилотажем фейков.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:21 Армия
Видео
В МО РФ заявили о провале атак украинских боевиков на трех направлениях
13:22 В стране и мире
Песков не подтвердил и не опроверг сообщения о контактах представителей РФ и США в Турции
13:21 Армия
Видео
В Минобороны России сообщили об уничтожении вражеского склада военной техники под Херсоном
13:09 В стране и мире
Видео
Байден и Си Цзиньпин пожали друг другу руки перед встречей на полях G20
12:50 В стране и мире
Видео
Захарова показала «госпитализированного» Лаврова за работой
Популярное
Зубной дождь: в петербургском парке грибник обнаружил челюсти
Видео
«Платят достойно»: мобилизованные в зону СВО начали получать денежное довольствие
Видео
Песков поделился впечатлениями от поездки в Луганск
Видео
Боеспособность в любых условиях: как выглядит боевая подготовка мобилизованных танкистов ЗВО
Заставить националистов бежать: МО РФ описало новые подвиги российских военнослужащих в СВО
Видео
Путин рассказал о разнице беженцев с Украины в России и ЕС
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.