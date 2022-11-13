Global Times: США намерены использовать саммит G20 для ссоры

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Соединенные Штаты Америки и их западные партнеры намерены использовать площадку G20 для наращивания политической конфронтации и едут на Бали с настроем «поссориться» с другими участниками международной встречи, вместо того, чтобы искать конструктивные пути решения глобальных проблем. Об этом пишет Global Times.

«Нынешняя позиция западных стран во главе с США выглядит так, будто они едут на G20, чтобы "поссориться", и общественное мнение уже сделало приблизительные прогнозы о том, кто станет их мишенью и что они им скажут», — отмечается в публикации.

Китайская газета считает, что конфронтация исключает диалог, который лежит в основе миссии G20. Особенно важно это сейчас, когда мир столкнулся с глобальным расколом на фоне украинского конфликта и «продвижением США своей стратегии по сдерживанию Китая».

«Привнесение политической конфронтации на площадку G20 — серьезное загрязнение драгоценной платформы G20, что неизбежно будет единодушно осуждено международным сообществом» - резюмировало издание.

Ранее сообщалось, что саммит G20 пройдет на Бали 15-16 ноября, российскую делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров.