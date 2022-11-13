МИД РФ: по предварительным данным, россияне не пострадали при взрыве в Стамбуле

Генконсульство в Стамбуле отслеживает информацию о теракте в Турции.

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По предварительным данным, граждане России не пострадали при взрыве в Стамбуле. Оперативной информацией поделилось российское Генконсульство в Стамбуле.

«На настоящий момент Генеральное консульство не располагает данными о пострадавших российских гражданах», - говорится в официальном заявлении дипмиссии.

По данным генкосульства, взрыв в центре Стамбула на туристической улице Истикляль прогремел в 16:20 - на этой же улице находится и здание российской дипломатической миссии. По предварительным сведениям, «причиной взрыва стала детонация взрывного устройства».

Ранее сообщалось, что при взырве погибли по меньшей мере четверо, ранены порядка 40 человек.