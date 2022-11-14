В Кремле рассказали о намерении Путина встретиться с мобилизованными
Как уточнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, когда это намерение президента будет реализовано, сообщат дополнительно.
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Президент России Владимир Путин встретится с мобилизованными. Это его намерение озвучил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По словам Пескова, президент хочет сделать это во время встречи с Игорем Руденей, губернатором Тверской области.
«Президент высказал свое намерение, но когда оно будет реализовано, мы сообщим дополнительно», - сообщил пресс-секретарь президента РИА Новости.
Также Дмитрий Песков сказал, что Путин не планирует контакты с Генсеком ООН перед принятием решения о зерновой сделке.
Ранее корреспондент показал, как выглядит перестрелка на Запорожском направлении.