В стране и мире В Кремле рассказали о намерении Путина встретиться с мобилизованными Тимур Шерзад Как уточнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, когда это намерение президента будет реализовано, сообщат дополнительно. © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК "Звезда" Читайте нас на: Президент России Владимир Путин встретится с мобилизованными. Это его намерение озвучил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По словам Пескова, президент хочет сделать это во время встречи с Игорем Руденей, губернатором Тверской области. «Президент высказал свое намерение, но когда оно будет реализовано, мы сообщим дополнительно», - сообщил пресс-секретарь президента РИА Новости. Также Дмитрий Песков сказал, что Путин не планирует контакты с Генсеком ООН перед принятием решения о зерновой сделке. Ранее корреспондент показал, как выглядит перестрелка на Запорожском направлении. Экспертное мнение и аналитика