МО РФ установило запуск атаковавшего ЧФ беспилотника с гражданского судна

Морской беспилотник был запущен с борта судна, которое предназначалось для вывоза сельхозпродукции из украинских портов.

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Один из морских беспилотных аппаратов, которые атаковали корабли Черноморского флота у Севастополя 29 октября, был запущен с гражданского судна, был запущен с гражданского судно, которое предназначалось для вывоза сельхозпродукции из украинских портов. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«Координаты движения одного из морских беспилотников указывают точку старта в морской акватории зоны безопасности "зернового коридора" в Черном море. По мнению специалистов, это может свидетельствовать о предварительном запуске данного аппарата с борта одного из гражданских судов, зафрахтованных Киевом или его западными покровителями для вывоза сельскохозяйственной продукции из морских портов Украины», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Ранним утром 29 октября киевский режим атаковал корабли Черноморского флота и гражданские суда на рейдах в Севастополе. Как сообщает Министерство обороны России, атакованные корабли ЧФ задействованы в обеспечении безопасности «зернового коридора» в рамках международной инициативы по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов. После совершения теракта российская сторона приняла решение приостановить участие в реализации «зернового соглашения».

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов