Армия Подготовиться к бою: кадры тренировок военнослужащих ЗВО на полигонах Белоруссии Российские военнослужащие в Белоруссии оттачивают мастерство владения боевой машиной пехоты БМП-2. Совершенствуются навыки стрельбы и вождения. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Минобороны России публикует кадры тренировок военнослужащих Западного военного округа в Белоруссии, которые входят в состав региональной группы войск. На видео бойцы оттачивают мастерство владения боевой машиной пехоты БМП-2. Совершенствуются навыки стрельбы и вождения. В российском оборонном ведомстве уточнили, что занятия по боевой подготовке проходят интенсивно. Они ведутся как в дневное, так и в ночное время. Ранее публиковались кадры прохождения российскими военными боевой и психологической подготовки в Белоруссии. Также «Звезда» показала кадры работы бойцов ЧВК «Вагнер» под Артемовском. Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов Экспертное мнение и аналитика