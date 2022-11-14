Подготовиться к бою: кадры тренировок военнослужащих ЗВО на полигонах Белоруссии
Российские военнослужащие в Белоруссии оттачивают мастерство владения боевой машиной пехоты БМП-2. Совершенствуются навыки стрельбы и вождения.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Минобороны России публикует кадры тренировок военнослужащих Западного военного округа в Белоруссии, которые входят в состав региональной группы войск.
На видео бойцы оттачивают мастерство владения боевой машиной пехоты БМП-2. Совершенствуются навыки стрельбы и вождения.
В российском оборонном ведомстве уточнили, что занятия по боевой подготовке проходят интенсивно. Они ведутся как в дневное, так и в ночное время.
Ранее публиковались кадры прохождения российскими военными боевой и психологической подготовки в Белоруссии.
Также «Звезда» показала кадры работы бойцов ЧВК «Вагнер» под Артемовском.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов