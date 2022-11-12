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Сотня метров боевого стресса: как российские военные проходят боевую и психологическую подготовку в Белоруссии

Елена Сивонен
05:05 12.11.2022
На полосе препятствий бойцы вполне умышленно подвергаются стрессовой нагрузке. Таким образом они учатся сохранять самообладание в любых ситуациях, а еще вырабатывают чувство локтя, помощи товарищам.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Полосу препятствий на полигоне в Белоруссии называют психологической вполне справедливо. На сотне метров боевого стресса находится все, с чем могут столкнуться бойцы на поле реального боя, и особенно - на переднем крае обороны противника. Полоса препятствий включает в себя самые разные преграды, а именно заслоны из колючей проволоки, имитацию болотных кочек и рвы.

Стрельба, взрывы, огонь, кровь, почти, как настоящая, для визуального восприятия боевой обстановки. Обязательны звуковые эффекты, они только добавляют реалистичности. Все это похоже на декорации к фильму, но нет. Это психологическая полоса препятствий, на которой есть дым, манекены, имитирующие раненых и погибших. И находиться здесь несколько жутковато.

На полосе препятствий бойцы вполне умышленно подвергаются стрессовой нагрузке. Таким образом они учатся сохранять самообладание в любых ситуациях, а еще вырабатывают чувство локтя, помощи товарищам.

Прохождение полосы препятствий чередуют со стрелковой подготовкой. В рамках развертывания региональной группировки войск в Белоруссии российские бойцы каждый день выходят на огневой рубеж. Отстреливают, как минимум, по три полных магазина - 90 патронов. В расход идут пулеметные ленты, а также боеприпасы для ручных противотанковых гранатометов.

На полигоне в Белоруссии работают сразу три гаубичных батареи. Орудия на огневой позиции развернули четко в ста метрах друг от друга. В этом расчете артиллеристы понимают друг друга с полуслова. Военнослужащие находятся вместе с первого дня формирования союзной группировки войск в Белоруссии.

«Основная часть, мы все из одного города приехали, во время обучения общались, сдружились. Вне обучения опять же все время проводим вместе, уже чуть ли не семья, так скажем», - отметил артиллерист Эдуард Рощин.

Это слаженная команда, работу которой уже приводят в пример остальным. И сегодня у расчета один из лучших результатов.

«Началось все со слаживания нашего орудия, договоренности, чтобы каждый из нас знал свое место и выполнял свои функции. И достигли лучшего результата в дивизионе, мы лучшее орудие», - сказал командир артиллерийского орудия Виталий Шаповалов.

Стрельба ведется прямой наводкой по целям на расстоянии до полутора километров, то есть в зоне видимости. Кажется, попасть просто, но здесь важна правильная корректировка артиллерийского огня. Вблизи работают минометные расчеты. Они занимают позиции, наводят минометный комплекс, определяют расстояние до цели и открывают огонь.

«По обучению, сами можете видеть, люди попадают, люди стреляют, я не вижу никаких проблем, у всех огонь в глазах горит, так что все будет хорошо», - сказал минометчик с позывным «Охотник».

Темпы боевого слаживания военнослужащих региональной группировки сил в Белоруссии высокие. Однако военные продолжают совершенствовать свое мастерство ежедневно, без выходных, и днем, и ночью, выходя на огневые рубежи.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.

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