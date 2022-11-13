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Встреча по-индонезийски: Лавров прибыл на саммит G20

Константин Коковешников
Игнат Далакян
15:06 13.11.2022
Главу МИД РФ встретили люди в национальных индонезийских костюмах, исполняющие традиционный танец.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров прибыл на индонезийский остров Бали для участия в саммите Группы двадцати (G20).

Главу российского внешнеполитического ведомства у трапа самолета встречают люди в национальных индонезийских костюмах, которые исполняют традиционный индонезийский танец.

Саммит G20 пройдет на Бали 15-16 ноября. Президент РФ Владимир Путин не поедет на эту встречу, российскую делегацию возглавит глава МИД РФ Сергей Лавров.

Ранее глава министр иностранных дел России посетил столицу Камбоджи, где провел ряд двусторонних встреч. В завершение поездки Сергей Лавров поехал на гала-ужин Восточноазиатского саммита в национальных одеяниях.

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