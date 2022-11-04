Guardian: экономический кризис в ЕС и США способствует переговорам с Россией

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Усугубление экономического кризиса в Европе и возможная рецессия в Соединенных Штатах подтолкнут коллективный Запад к переговорам с Россией. Об этом пишет газета Guardian.

«Если экономические условия в Европе станут еще хуже, а в США начнется рецессия, не будет преувеличением предположить, что призывы к урегулированию станут более ощутимыми, если это поможет снизить экономическое бремя», - говорится в статье издания.

Ранее сопредседатель оппозиционной правой партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель призвала Берлин изменить отношение к трубопроводам «Северный поток - 1» и «Северный поток - 2», а также взять на себя инициативу по организации мирных переговоров с Москвой по Украине. В противном случае, уверена она, Германия «проиграет экономическую войну». Представитель оппозиции считает, что сейчас на первом месте в ФРГ стоят вопросы экономического выживания страны.