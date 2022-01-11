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Бастрыкин поддержал актера Куравлева после его госпитализации

Роман Захаров
04:01 11.01.2022
Глава СК РФ назвал Леонида Куравлева уникальным артистом и лучшим представителем отечественной школы киноискусства.
Бастрыкин поддержал актера Куравлева после его госпитализации
© Фото: Aleksander Polyakov, GlobalLookPress
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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин выразил слова поддержки народному артисту РСФСР Леониду Куравлеву, который сейчас находится в больнице в Коммунарке.

«Выражаю искренние слова поддержки этому замечательному артисту, на творчестве которого выросло несколько поколений. Леонид Вячеславович - человек упорный, сильный духом, волевой, и хочется верить, что эти качества помогут ему как можно скорее справиться с недугом и вернуться к привычной жизни», - приводит сайт СК РФ слова Бастрыкина.

Руководитель ведомства также назвал Куравлева уникальным артистом и лучшим представителем отечественной школы киноискусства.

Ранее стало известно, что Леонид Куравлев в канун Рождества был госпитализирован в больницу в Коммунарке с пневмонией. При этом, по данным СМИ, актеру дважды провели тест на COVID-19 и оба раза его результат был отрицательным.

Сейчас, согласно сообщениям журналистов, артист находится под постоянным наблюдением врачей в тяжелом состоянии.

Кроме того, СМИ распространили информацию, что Куравлев до того как попал в больницу часто жаловался на плохое самочувствие из-за давления.

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