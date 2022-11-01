Истории города, который выстоял: в Мариуполе заработал местный телеканал

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В освобожденном Мариуполе возрождается не только мирная жизнь, но и работа тех, кто ее освещает. Местный телеканал приступил к работе в тестовом режиме. Как и строители, они каждый день на работе. Мариупольские журналисты снимают и берут интервью, чтобы показать и рассказать о том, как возрождается и преображается их город.

«Очень много было упреков в нашу сторону по поводу того, что мы не уехали из Мариуполя. Но мы патриоты своей Отчизны, патриоты своей Родины, Мариуполь, Донецк, Донбасс - это наше. Мы хотим тут работать, хотим освещать жизнь в городе, чтобы люди, которые уехали видели, что происходит тут на самом деле. Мариуполь восстанавливается, оживает, приобретает новые краски», - рассказала ведущая телеканала «Мариуполь 24» Ксения Мисюревич.

Строительство новых жилых домов и реконструкция офисных зданий, которые еще можно восстановить - журналисты говорят, что снять сюжет можно просто выйдя на улицу. Строительные работы ведутся и днем и ночью. Город словно превратился в одну большую стройку.

«Постоянно какое-то движение в кадре идет, динамика, люди работают, что-то строят. Постоянно движ. Конечно, очень красивая картинка получается», - признался оператор телеканала «Мариуполь 24» Виктор Зубенко.

Несколько съемок в день - из района в район. Журналисты показывают разрушенное во время освобождения города здание телекомпании. Здесь мало, что уцелело. Выбитые окна и обугленные стены. Журналисты работали здесь до последнего - пока в городе еще было электричество, а потом помещения заняли украинские военные, которые при отступлении забрали с собой все ценное. Выпускающий редактор Александр Бузулук показывает то, что осталось от помещений. Здесь боевики оборудовали огневые точки.

«Пятый этаж был своеобразным миром, который был наполнен своими маленькими отсеками. Тут сидели люди и занимались делами. Когда я пришел, то увидел руины. Это невозможно восстановить, можно только сделать новое», - уверен выпускающий редактор телеканала «Мариуполь 24» Александр Бузулук.

Когда город был освобожден, в том числе усилиями бойцов Восточного военного округа, встал вопрос о возрождении в Мариуполе телевидения. Журналистам выделили здание. Мебель и часть аппаратуры, те же компьютеры, сотрудники приносили прямо из дома. Теперь есть, где монтировать сюжеты. Камерами поделились коллеги из Донецка. Установили в небольшой студии необходимое оборудование. Телеканал «Мариуполь 24» уже начал вещание, пока в тестовом режиме.