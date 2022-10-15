Военные РФ закончили строительство трех жилых многоэтажек в Мариуполе

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Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России завершили строительство и сдали очередные три жилые многоэтажные дома на 250 квартир в Мариуполе в Донецкой Народной Республики. Ход выполнения работ проверил замминистра обороны РФ Тимур Иванов в рамках рабочей поездки.

С начала строительства крупного жилого квартала возводимого военными строителями в Мариуполе сдано шесть многоэтажек. Строительство очередных четырех многоквартирных домов будет завершено уже к 15 ноября текущего года.

Еще два дома сдадут в декабре. Строительство микрорайона продолжается. Всего будет построено 12 пятиэтажек на 1011 квартир.