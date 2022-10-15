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Военные РФ закончили строительство трех жилых многоэтажек в Мариуполе

Алиса Краузе
05:02 15.10.2022
Ход выполнения строительных работ в Мариуполе проверил замминистра обороны РФ Тимур Иванов.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России завершили строительство и сдали очередные три жилые многоэтажные дома на 250 квартир в Мариуполе в Донецкой Народной Республики. Ход выполнения работ проверил замминистра обороны РФ Тимур Иванов в рамках рабочей поездки.

С начала строительства крупного жилого квартала возводимого военными строителями в Мариуполе сдано шесть многоэтажек. Строительство очередных четырех многоквартирных домов будет завершено уже к 15 ноября текущего года.

Еще два дома сдадут в декабре. Строительство микрорайона продолжается. Всего будет построено 12 пятиэтажек на 1011 квартир.

© Минобороны РФ

Квартиры жильцы получат с полной отделкой, сразу готовыми к проживанию. Придомовые территории с благоустройством, современными детскими площадками, уличными тренажерами, автопарковками и зонами отдыха.

На объекте задействовано до 2,5 тысячи строителей и более 240 единиц специальной техники. Кроме того, в жилом микрорайоне начато строительство детского сада и общеобразовательной школы.

Также Тимур Иванов проинспектировал возводимый военными строителями республиканский спасательный центр МЧС. Его строительство завершается, объект находится в максимальной степени готовности. В составе центра построено 11 объектов, в том числе двухэтажное административное здание, укрытия для пожарной и специальной техники, кинологическая станция с площадками для тренировки, склады, заправочная станция и не только.

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