Украинские боевики выпустили пять ракет из РСЗО HIMARS по пригороду Луганска

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В воскресенье около десяти часов вечера украинские националисты из американской реактивной системы залпового огня HIMARS обстреляли село Сабовка в Луганской Народной Республике. По населенному пункту выпустили пять ракет. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных преступлениями Украины.

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 22.10 по н.п. Сабовка с применением РСЗО HIMARS (5 ракет). Информация о пострадавших и повреждениях уточняется», - говорится в заявлении СЦКК.

Напомним, ранее боевики атаковали Горловку. По донецкому городу выпустили шесть ракет из американской РСЗО.

Также HIMARS националисты применили при ударе по территории Стаханова в ЛНР. Атака была совершена ночью.