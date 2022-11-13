Националисты выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по Горловке

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Украинские националисты атаковали Горловку в ДНР с использованием РСЗО HIMARS. По населенному пункту было выпущено шесть ракет.

О воздушном ударе сообщило представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК в Telegram. Обстрел был совершен ночью, в 01:05, из Константиновки.

Ранее реактивная система залпового огня HIMARS была применена боевиками при ударе по территории Стаханова в Луганской Народной Республике. Атака также была совершена в ночное время. По городу пустили две ракеты.