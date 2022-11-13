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Националисты выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по Горловке

Алиса Краузе
03:49 13.11.2022
Украинские боевики ударили по населенному пункту Горловка в ДНР.
Националисты выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по Горловке
© Фото: Lance Cpl. Brendan Mullin Keystone Press Agency Globallookpress
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Украинские националисты атаковали Горловку в ДНР с использованием РСЗО HIMARS. По населенному пункту было выпущено шесть ракет.

О воздушном ударе сообщило представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК в Telegram. Обстрел был совершен ночью, в 01:05, из Константиновки.

Ранее реактивная система залпового огня HIMARS была применена боевиками при ударе по территории Стаханова в Луганской Народной Республике. Атака также была совершена в ночное время. По городу пустили две ракеты.

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