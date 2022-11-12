Украинские боевики обстреляли Стаханов в ЛНР из РСЗО HIMARS

По состоянию на 01:45 по Москве боевики выпустили по городу две ракеты.

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В Луганской Народной Республике проинформировали, что украинские националисты обстреляли город Стаханов из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства. Как сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, по состоянию на 01:45 по Москве боевики выпустили по городу две ракеты.

«Зафиксирован обстрел: 01.45 по н.п. Стаханов с применением РСЗО HIMARS (2 ракеты). Информация о пострадавших и повреждениях уточняется», - говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Ранее в ДНР сообщили об обстреле Горловки и Верхнеторецкого со стороны украинских боевиков. Отмечается, что по Горловке боевики выпустили пять снарядов, по Верхнеторецкому - три.