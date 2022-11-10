В Николаевской области объявлена воздушная тревога

В ряде регионов Украины весь день звучит воздушная тревога.

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В южной части Украины вновь объявлена воздушная тревога. Предупреждение прозвучало в Николаевской области, причем уже не впервые.

Соответствующее сообщение обнародовал глава администрации области Виталий Ким.

«Воздушная тревога! Вся область», - указал он в своем Telegram-канале.

До этого в четверг, 10 ноября, воздушную тревогу несколько раз объявляли в ряде украинских регионов.

Ранее сотрудники компании «Укрнафта» обратились к лидеру Украины Владимиру Зеленскому с требованием остановить произвол СБУ и Бюро экономической безопасности. По их заявлению, вооруженные лица полностью парализовали деятельность предприятия.