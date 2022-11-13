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Байден опоздал на Восточноазиатский саммит в Камбодже

Анастасия Бобылева
08:01 13.11.2022
На встрече присутствуют представители стран АСЕАН, а также России, Индии, Китая, Японии.
Байден опоздал на Восточноазиатский саммит в Камбодже
© Фото: Gehad Hamdy dpa, Globallookpress
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Президент США Джо Байден не пришел к началу Восточноазиатского саммита в Камбодже. По словам представителя МИД РФ Марии Захаровой, его ждали полчаса, но не смогли дождаться.

«Саммит ВАС в Камбодже (не путать  с Колумбией) начали без Байдена. Ждали 30 минут. Не дождались», - написала она в своем Telegram-канале.

Шутка про Колумбию связана с недавней оговоркой американского президента. Байден перепутал две страны и поблагодарил за саммит АСЕАН Колумбию вместо Камбоджи.

Восточноазиатский саммит проходит в Пномпене. На встрече присутствуют делегации из стран АСЕАН, России, Индии, Китая и Японии. Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров. Чтобы отдать дань традициям принимающей гостей стороны, он присутствовал на гала-ужине саммита в национальной камбоджийской одежде.

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