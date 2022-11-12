В стране и мире Захарова подшутила над Байденом, перепутавшим Колумбию и Камбоджу Ирина Елагина Захарова прокомментировала ошибку Байдена, поблагодарившего Колумбию за саммит АСЕАН в Камбоджи. © Фото: Ken Cedeno - Pool via CNP Consolidated News Photos Globallookpress Читайте нас на: Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией прокомментировала оговорку американского президента Джо Байдена, по ошибке поблагодарившего Колумбию за саммит АСЕАН, проходящий в Камбодже. «Интересно, он считает, что в АСЕАН председательствует страна Колумбия, американский округ Колумбия, город Коломбо в Шри-Ланке или лейтенант Коломбо?» - написала дипломат в Telegram-канале. По сведениям Захаровой, сегодня Байден в Камбодже заявил, что «хочет поблагодарить премьер-министра за председательство Колумбии в АСЕАН и за прием всех нас». Экспертное мнение и аналитика