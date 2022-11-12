Захарова подшутила над Байденом, перепутавшим Колумбию и Камбоджу
Захарова прокомментировала ошибку Байдена, поблагодарившего Колумбию за саммит АСЕАН в Камбоджи.
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией прокомментировала оговорку американского президента Джо Байдена, по ошибке поблагодарившего Колумбию за саммит АСЕАН, проходящий в Камбодже.
«Интересно, он считает, что в АСЕАН председательствует страна Колумбия, американский округ Колумбия, город Коломбо в Шри-Ланке или лейтенант Коломбо?» - написала дипломат в Telegram-канале.
По сведениям Захаровой, сегодня Байден в Камбодже заявил, что «хочет поблагодарить премьер-министра за председательство Колумбии в АСЕАН и за прием всех нас».