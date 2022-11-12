Лавров отправился на гала-ужин Восточноазиатского саммита в национальных одеяниях: видео

После Пномпеня Сергей Лавров направится на остров Бали, где будет возглавлять делегацию Россию на саммите G20.

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в национальной камбоджийской одежде уехал на гала-ужин Восточноазиатского саммита в Пномпене после проведения двусторонних встреч.

Глава МИД РФ возглавляет делегацию Российской Федерации на ВАС, который проходит 12-13 ноября в Пномпене. В саммите участвуют государства-члены ассоциации, а именно Бруней, Вьетнам, Лаос, Индонезия, Камбоджа, Малайзия, Сингапур, Мьянма, Таиланд и Филиппины, а также их партнеры по диалогу - Австралия, Индия, Китай, Новая Зеландия, Республика Корея, Россия, США и Япония.

После Пномпеня Сергей Лавров направится на остров Бали, где будет возглавлять делегацию Российской Федерации на саммите G20.

Ранее министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провел переговоры тет-а-тет со своей индонезийской коллегой.