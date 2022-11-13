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РИА: Дума приняла в I чтении законопроект о лишении гражданства за действия, угрожающие безопасности РФ

Анастасия Бобылева
06:47 13.11.2022
Факт угрожающих безопасности России действий, за которые к человеку применят такую меру, будет устанавливать ФСБ.
РИА: Дума приняла в I чтении законопроект о лишении гражданства за действия, угрожающие безопасности РФ
© Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын Global Look Press
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Государственная Дума РФ рассматривает президентскую  поправку к принятому в I чтении законопроекту о лишении гражданства за действия, «создающие угрозу безопасности РФ». Эта мера касается людей с приобретенным гражданством.

Согласно поправке, это решение может быть принято независимо от времени совершения действий. Факт таких действий со стороны человека будет устанавливать ФСБ.

«Гражданство Российской Федерации прекращается, если гражданин Российской Федерации, приобретший гражданство Российской Федерации в результате приема в гражданство Российской Федерации, совершил действия, создающие угрозу безопасности Российской Федерации, независимо от времени совершения действий, создающих угрозу безопасности Российской Федерации, и даты выявления факта совершения таких действий», - цитирует документ РИА Новости.

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