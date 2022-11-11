В Госдуме составили список игр с пропагандой жестокости, насилия и ЛГБТ

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Депутат Госдумы Яна Лантратова обнаружила с десяток игр с сюжетами о жестокости, насилии и нетрадиционных семейных отношениях. Первый зампред Комитета Госдумы по просвещению считает, что разработчики компьютерных игр, в которых есть герои-геи, специально пытаются подать нетрадиционные отношения как нечто привлекательное.

«Также любимая многими девочками игра, The Sims 3, в которой игроку надо создавать семью и у него есть довольно широкий выбор партнеров. У героя также есть опция поцеловать однополого друга, пригласить его на свидание, заняться любовью и даже создать семью и завести детей», - процитировала Лантратову «Газета.ru».

Депутат считает, что демонстрация нетрадиционных отношений может подтолкнуть к желанию попробовать альтернативный сценарий семейных отношений.

Ранее сообщалось, что в российском законодательстве может появиться статья о запрете компьютерных игр, содержащих пропаганду насилия, жестокости, а также ненормативную лексику и информацию об ЛГБТ-сообществе. Соответствующие нормы разработали в Госдуме РФ.