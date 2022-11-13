Восемь сухогрузов вышли из украинских портов в рамках «зерновой сделки»

Они направляются в Германию, Испанию, Италию, Йемен, Китай, Нидерланды и Оман.

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В воскресенье из украинских портов в рамках зерновой сделки вышли восемь судов с 250 968 тоннами сельхозпродукции. Они направляются в Германию, Испанию, Италию, Йемен, Китай, Нидерланды и Оман.

В украинские порты проследовали пять сухогрузов. Еще 61 судно ожидает разрешения на проход. Об этом заявили в представительстве ООН в Совместном координационном центре в Стамбуле.

Напомним, в начале ноября Россия вернулась в «зерновую сделку». Однако в МИД РФ констатировали отсутствие результата по российским удобрениям в рамках сделки.

Недавно ООН пообещала снять ограничение на экспорт российского зерна.