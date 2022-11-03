В МИД РФ констатировали отсутствие результата по российским удобрениям в рамках «зерновой сделки»
Выполнение украинской части зерновой сделки возобновлено, но результата по разблокировке экспорта российских удобрений и зерна нет, отметил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«Выполнение украинской части сделки возобновилось. В тоже время по прежнему не видим какого-либо результата в том, что касается второй части пакета, предложенного в свое время генсеком ООН Антониу Гутерришем, который предполагает снятие любых препятствий на пути экспорта российских удобрений и зерна», - сказал глава МИД РФ.
Он подчеркнул, что украинское руководство подписало гарантии, что гуманитарный коридор в Черном море не будет использоваться в военных целях.
Ранее в Министерстве обороны РФ заявили о получении письменных гарантий от Украины для возобновления «зерновой сделки».