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WSJ: США предложили Киеву подумать о «реалистичных» позициях на переговорах с РФ

Игнат Далакян
20:12 13.11.2022
Как пишет американская газета, Вашингтон посоветовал Киеву продемонстрировать открытость к самой идее диалога.
WSJ: США предложили Киеву подумать о «реалистичных» позициях на переговорах с РФ
© Фото: Cover Images Keystone Press Agency Globallookpress
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Помощник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан во время последней встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским предложил подумать о «реалистичных» позициях на переговорах с Россией. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на дипломатов.

Согласно источникам, Вашингтон посоветовал Киеву продемонстрировать открытость к самой идее диалога.

«Два европейских дипломата, ознакомленных с дискуссиями, заявили, что Салливан порекомендовал команде Зеленского думать о реалистичных требованиях и приоритетах на переговорах, в том числе о пересмотре своей заявленной цели... восстановить контроль над Крымом», - говорится в сообщении газеты.

Как передает издание, все больше чиновников Соединенных Штатов считают, что последующие недели и месяцы представляют возможность для России и Украины обсудить возможные переговоры. В Вашингтоне полагают, что наступление зимы может стать переломным моментом в конфликте.

Ранее мы рассказывали, как Запад пытается манипулировать Украиной вокруг темы переговоров с Российской Федерацией. Раскрутка Соединенными Штатами темы переговоров, лишь попытка сильнее втянуть Европу в этот конфликт.

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