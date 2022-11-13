В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Вашингтонский "трюк"»: как Запад манипулирует Украиной вокруг темы переговоров с Россией

Виталий Акиньшин
Игнат Далакян
19:57 13.11.2022
Раскрутка США темы переговоров, лишь попытка сильнее втянуть Европу в этот конфликт.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Belarusian Foreign Ministry via Globallookpress.com
Читайте нас на:

Президент Украины Владимир Зеленский вдруг захотел переговоров. Вот так неожиданно и скоропостижно. Чудеса политического преображения украинский президент продемонстрировал в своем очередном видеообращении. Видимо, чтобы не затягивать процесс, сразу же огласил и требования для начала переговорного процесса.

«Восстановление территориальной целостности, уважение статута ООН, компенсация всех убытков, обусловленных войной, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повториться. Это абсолютно понятные условия», - заявил Зеленский.

Очевидно, наскоро состряпанный текст Зеленского удивительным образом разнится с тем, что Киевский режим декларировал в последнее время. Например, нет ни слова о законе, принятом на Украине чуть больше месяца назад, который запрещает любые переговоры с Россией. Впервые после начала специальной военной операции он не требовал от России возвращения к границам 1991 года. А к середине минувшей неделе Зеленский и вовсе заявил, что Украина никогда выходила из переговорного процесса.

«Я не закрывал дверь. Я говорил, мы будем готовы говорить с Россией, но с другой Россией - той, которая будет по-настоящему готова к миру, которая будет понимать, что она - оккупант. Которая будет готова возместить нашим людям - это не только про деньги - они должны вернуть все: землю, права, свободу, деньги и самое главное - справедливость», - заявил президент Украины.

Внезапно, Зеленский отказался и от главного своего требования – отставки Владимира Путина, соответствующий закон был подписан еще 4 октября. Тогда, в Кремле ответили, что подождут изменения позиции или нового президента. И вот позиция изменилась. Почему, так внезапно украинский президент включил заднюю, вполне доходчиво объяснили американские СМИ.

«Новая позиция Президента Украины Владимира Зеленского о том, что мирные переговоры с Россией могут начаться при Владимире Путине у власти, была напрямую связана с мягким давлением администрации Байдена», - пишет Politico.

Очевидно, «мягко» надавил на Зеленского советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, во время своего недавнего визита в Киев. Американская NBC, со ссылкой на осведомленные источники, заявив, что Салливан обсуждал с Зеленским возможность начала переговоров с Россией о завершении конфликта. Это как раз укладывается в общий информационный фон, который на минувшей неделе начали разгонять американский истеблишмент. И пресс-секретарь госдепа Нед Прайс и глава Комитета начальников штабов Марк Милли, едва ли не в унисон, заявили что завершить конфликт на Украине можно только путем переговоров.

«Зеленский заявил, что конфликт закончится только посредством диалога и дипломатии. Это не будет решительной победой на поле боя. В итоге это должно быть процессом между Украиной и Россией», - заявил Нед Прайс.

И вот уже на фоне таких, позитивных, на первый взгляд, заявлений, США начинают требовать от России какой-то демонстрации готовности к переговорам. При этом, США и НАТО продолжают выделять средства для поставок вооружения на Украину. Россия же не однократно заявляла, что готова к переговорам, и что именно Украина весной этого года, в одностороннем порядке вышла из переговорного процесса. Теперь, Запад, в ультимативной форме требует каких-то шагов. Нечто подобное уже случалось в истории отношений между Россией и Западом. Взамен пустых обещаний о не расширении НАТО, Москва дала согласие на объединение Германии. Как теперь известно, Запад даже и не собирался выполнять эти обещания. Россия сделала из этого выводы, и вот теперь, очередная, внезапная инициатива о переговорах, вызывает вполне обоснованные сомнения.

«Возникает резонный вопрос: действительно ли в Киеве хотят мира и готовы ради этого возобновить прерванные ими переговоры? Или это опять словесная эквилибристика, стратегия и тактика США? Пусть они ответят. Или мы имеем дело с очередным вашингтонским «трюком», с помощью которого они пытаются купировать растущее в обществе недовольство чрезмерными затратами на помощь Украине? При этом нельзя не видеть то, что происходит в контексте разговоров о переговорах. Вашингтон и его союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Это ведет к затягиванию конфликта и едва ли может быть свидетельством реальной заинтересованности западников урегулировать его политическим путем», - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

И, очевидно, что опасения российского МИД основаны не на пустом месте. Китайское англоязычное издание Global Times, на минувшей неделе, опубликовало статью в которой фактически раскрывает замысел США с так называемыми российско-украинскими переговорами. Мировое сообщество, пишет издание, должно отбросить любые иллюзии относительно того, что США своими действиями способствуют делу мира. Раскрутка США темы переговоров, лишь попытка сильнее втянуть Европу в этот конфликт.

Подробнее о том, как Запад манипулирует Украиной вокруг темы переговоров с Россией смотрите в сюжете Виталия Акиньшина для программы «Главное с Ольгой Беловой».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:40 В стране и мире
Видео
Опубликованы кадры с места взрыва с Стамбуле
16:02 В стране и мире
Песков: Путин поручил провести демобилизацию студентов ЛДНР, призванных до вступления в РФ
15:01 В стране и мире
Установлен второй пролет автомобильной части Крымского моста
15:06 В стране и мире
Видео
Встреча по-индонезийски: Лавров прибыл на саммит G20
14:09 Армия
Видео
ВС РФ поразили 62 артиллерийских подразделения противника на огневых позициях
Популярное
Зубной дождь: в петербургском парке грибник обнаружил челюсти
Видео
«Платят достойно»: мобилизованные в зону СВО начали получать денежное довольствие
Видео
Песков поделился впечатлениями от поездки в Луганск
Видео
Боеспособность в любых условиях: как выглядит боевая подготовка мобилизованных танкистов ЗВО
Заставить националистов бежать: МО РФ описало новые подвиги российских военнослужащих в СВО
Видео
Путин рассказал о разнице беженцев с Украины в России и ЕС
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.