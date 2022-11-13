«Вашингтонский "трюк"»: как Запад манипулирует Украиной вокруг темы переговоров с Россией

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Belarusian Foreign Ministry via Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский вдруг захотел переговоров. Вот так неожиданно и скоропостижно. Чудеса политического преображения украинский президент продемонстрировал в своем очередном видеообращении. Видимо, чтобы не затягивать процесс, сразу же огласил и требования для начала переговорного процесса.

«Восстановление территориальной целостности, уважение статута ООН, компенсация всех убытков, обусловленных войной, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повториться. Это абсолютно понятные условия», - заявил Зеленский.

Очевидно, наскоро состряпанный текст Зеленского удивительным образом разнится с тем, что Киевский режим декларировал в последнее время. Например, нет ни слова о законе, принятом на Украине чуть больше месяца назад, который запрещает любые переговоры с Россией. Впервые после начала специальной военной операции он не требовал от России возвращения к границам 1991 года. А к середине минувшей неделе Зеленский и вовсе заявил, что Украина никогда выходила из переговорного процесса.

«Я не закрывал дверь. Я говорил, мы будем готовы говорить с Россией, но с другой Россией - той, которая будет по-настоящему готова к миру, которая будет понимать, что она - оккупант. Которая будет готова возместить нашим людям - это не только про деньги - они должны вернуть все: землю, права, свободу, деньги и самое главное - справедливость», - заявил президент Украины.

Внезапно, Зеленский отказался и от главного своего требования – отставки Владимира Путина, соответствующий закон был подписан еще 4 октября. Тогда, в Кремле ответили, что подождут изменения позиции или нового президента. И вот позиция изменилась. Почему, так внезапно украинский президент включил заднюю, вполне доходчиво объяснили американские СМИ.

«Новая позиция Президента Украины Владимира Зеленского о том, что мирные переговоры с Россией могут начаться при Владимире Путине у власти, была напрямую связана с мягким давлением администрации Байдена», - пишет Politico.

Очевидно, «мягко» надавил на Зеленского советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, во время своего недавнего визита в Киев. Американская NBC, со ссылкой на осведомленные источники, заявив, что Салливан обсуждал с Зеленским возможность начала переговоров с Россией о завершении конфликта. Это как раз укладывается в общий информационный фон, который на минувшей неделе начали разгонять американский истеблишмент. И пресс-секретарь госдепа Нед Прайс и глава Комитета начальников штабов Марк Милли, едва ли не в унисон, заявили что завершить конфликт на Украине можно только путем переговоров.

«Зеленский заявил, что конфликт закончится только посредством диалога и дипломатии. Это не будет решительной победой на поле боя. В итоге это должно быть процессом между Украиной и Россией», - заявил Нед Прайс.

И вот уже на фоне таких, позитивных, на первый взгляд, заявлений, США начинают требовать от России какой-то демонстрации готовности к переговорам. При этом, США и НАТО продолжают выделять средства для поставок вооружения на Украину. Россия же не однократно заявляла, что готова к переговорам, и что именно Украина весной этого года, в одностороннем порядке вышла из переговорного процесса. Теперь, Запад, в ультимативной форме требует каких-то шагов. Нечто подобное уже случалось в истории отношений между Россией и Западом. Взамен пустых обещаний о не расширении НАТО, Москва дала согласие на объединение Германии. Как теперь известно, Запад даже и не собирался выполнять эти обещания. Россия сделала из этого выводы, и вот теперь, очередная, внезапная инициатива о переговорах, вызывает вполне обоснованные сомнения.

«Возникает резонный вопрос: действительно ли в Киеве хотят мира и готовы ради этого возобновить прерванные ими переговоры? Или это опять словесная эквилибристика, стратегия и тактика США? Пусть они ответят. Или мы имеем дело с очередным вашингтонским «трюком», с помощью которого они пытаются купировать растущее в обществе недовольство чрезмерными затратами на помощь Украине? При этом нельзя не видеть то, что происходит в контексте разговоров о переговорах. Вашингтон и его союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Это ведет к затягиванию конфликта и едва ли может быть свидетельством реальной заинтересованности западников урегулировать его политическим путем», - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

И, очевидно, что опасения российского МИД основаны не на пустом месте. Китайское англоязычное издание Global Times, на минувшей неделе, опубликовало статью в которой фактически раскрывает замысел США с так называемыми российско-украинскими переговорами. Мировое сообщество, пишет издание, должно отбросить любые иллюзии относительно того, что США своими действиями способствуют делу мира. Раскрутка США темы переговоров, лишь попытка сильнее втянуть Европу в этот конфликт.

Подробнее о том, как Запад манипулирует Украиной вокруг темы переговоров с Россией смотрите в сюжете Виталия Акиньшина для программы «Главное с Ольгой Беловой».