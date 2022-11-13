11 человек пострадали при взрыве в центре Стамбула
Взрыв произошел на популярной среди туристов улице Истикляль.
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Предварительно, при взрыве в центре Стамбула пострадало 11 человек. Об этом сообщает CNN Turk.
Напомним, взрыв произошел на стамбульской улице Истикляль, которая выходит к площади Таксим, что является одним из самых популярных у туристов мест.
На место происшествия было направлено множество пожарных, полицейских и медицинских бригад. На данный момент причина взрыва неизвестна.