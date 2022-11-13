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Песков: Путин поручил провести демобилизацию студентов ЛДНР, призванных до вступления в РФ

Игнат Далакян
16:02 13.11.2022
Теперь демобилизованные студенты будут направлены домой и продолжат обучение.
Песков: Путин поручил провести демобилизацию студентов ЛДНР, призванных до вступления в РФ
© Фото: Виктор Антонюк, РИА Новости
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Президент Российской Федерации Владимир Путин дал поручение провести демобилизацию студентов Донецкой и Луганской Народных Республик, которые были ранее призваны на военную службу. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

До вступления ДНР и ЛНР в состав Российской Федерации студенты этих республик были мобилизованы.

«В настоящее время силы Народной милиции интегрированы в Вооруженные силы РФ после вступления ДНР и ЛНР в состав России. Путин дал поручение провести демобилизацию студентов и организовать возвращение к месту обучения», - сказал Песков.

Теперь демобилизованные студенты будут направлены домой и продолжат обучение, отметил пресс-секретарь российского лидера.

Ранее Дмитрий Песков заявлял, что российский лидер обязательно посетит Донбасс, но сроки этого визита пока не обсуждались. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ поделился своими впечатлениями о поездке в Луганск.

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