Песков поделился впечатлениями от поездки в Луганск

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал журналистам о своей поездке в Луганск. Представитель Кремля признался, что его впечатлили жители города - специалисты, которые работают в непростых условиях.

«Там высокопрофессиональные ребята молодые, которые работают и в органах госвласти, и тоже блогеры, и руководят СМИ, ведут журналистскую работу. Они очень высокопрофессиональны, они работают зачастую в нелегких условиях - нелегких экономических условиях и условиях, которые сопряжены с риском для жизни», - сказал Песков.

По его мнению, на местных журналистах лежит большая ответственность, так как они находятся на «передовой информационной войны».