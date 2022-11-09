Песков: не сомневаюсь, что Путин посетит Донбасс

На данный момент Кремль не имеет конкретных планов по поездке российского президента.

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Президент России Владимир Путин обязательно посетит Донбасс, но сроки этого визита пока не обсуждались. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Пока каких-то конкретных планов нет, но я не сомневаюсь, что придет время, когда Путин приедет в Донбасс, естественно. Это российские регионы, и он там будет», - заявил Песков журналистам.

Также Песков рассказал журналистам о своей поездке в Луганск. Представитель Кремля признался, что его впечатлили жители города - специалисты, которые работают в непростых условиях.