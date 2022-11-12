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Форум по-камбоджски: что известно о посещении Лаврова Восточноазиатского саммита в Пномпене

Константин Коковешников
Игнат Далакян
20:09 12.11.2022
В Пномпень приехал также американский президент Джо Байден, но на саммит АСЕАН.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В эти минуты в столице Камбоджи на полях Восточноазиатского форума после насыщенной официальной программы проходит гала-ужин. Российскую делегацию на саммите возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров. Там же в Пномпене сейчас и Джо Байден и корреспондент «Звезды» Константин Коковешников.

«Стоит разграничивать саммит АСЕАН, на который приехал Джо Байден и Восточноазиатский саммит, в котором уже завтра примет участие Сергей Лавров. Поэтому даже чисто гипотетически пересечься у них не было никакой возможности. Хотя и ехали они по одному бульвару России, названному так в благодарность за помощь Камбодже от СССР», - рассказал корреспондент.

Сергей Лавров прибыл в столицу Камбоджи Пномпень этим утром. У трапа самолета российского министра иностранных дел встречал почетный караул, а на выезде из аэропорта импровизированные павлины. Дань уважения этим царским птицам, который лишний раз в королевстве, видимо, решили не беспокоить.

В дни проведения саммитов запрещены съемки даже президентского дворца, однако «Звезда сделать несколько планов. А в центре города повышенные меры безопасности. Несмотря на то, что саммиты вроде как посвящены государствам Азии, на них приехали и некоторые из европейских политиков. Например, председатель Европейского совета Шарль Мишель, близко к которому нас даже не подпустили.

Еще одна любопытная деталь - флаги России и США, которые организаторы саммита решили вывесить рядом. Несмотря на заявления американских политиков избегать контактов с Россией.

Сам Байден, который прибыл сюда, чтобы усилить влияние США в индо-тихоокеанском регионе по информации источников американского журнала Newsweek таким образом бросает вызов Пекину. В первую очередь речь о спорах в Южно-Китайском море и по сути признании суверенитета острова Тайвань, куда США продолжают поставлять оружие.

«За последний год моя администрация объявила о выделении более 250 миллионов долларов на новые инициативы с АСЕАН. А на 2023 год я запросил 850 миллионов долларов на помощь Юго-Восточной Азии. Мы продолжаем развивать этот прогресс, выполняя наши обязательства и запуская конкретные инициативы», - рассказал Джо Байден.

В свою очередь в России обвиняют США в возведении новых разделительных линий. Речь о запуске под эгидой Вашингтона таких альянсов как AUKUS, куда кроме США входят Австралия и Великобритания, и четырёхстороннего диалога по безопасности с участием Индии и Японии. Ожидается, что именно этому завтра будет посвящено выступление Сергея Лаврова. А сегодня он вместе с другими участниками саммита в традиционных национальных костюмах отправился на гала-ужин, где важнейшие вопросы международной обстановки главы делегаций обсудят уже в неформальной обстановке.

Ранее мы показывали кадры того, как министр иностранных дел России Сергей Лавров в национальной камбоджийской одежде уехал на гала-ужин Восточноазиатского саммита в Пномпене после проведения двусторонних встреч. После Пномпеня Сергей Лавров направится на остров Бали, где будет возглавлять делегацию Российской Федерации на саммите G20.

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