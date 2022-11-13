Байден заявил о готовности конкурировать с Китаем, не допуская конфликта

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Американский президент Джо Байден заявил, что Штаты готовы к активной конкуренции с Китаем. При этом американская сторона намерена сохранить открытыми контакты, а также не допускать возникновения конфликта из конкуренции.

С таким заявлением Байден выступил во время Восточноазиатского саммита (ВАС) в Пномпене.

«Соединенные Штаты будут активно конкурировать с КНР и высказываться по поводу нарушений прав человека в КНР, сохраняя при этом линии связи открытыми и уделяя внимание тому, чтобы конкуренция не перерастала в конфликт», - приводит его слова «Интерфакс».

Утром во время данного саммита в Камбодже Байден опоздал на начало мероприятия. По словам представителя МИД России Марии Захаровой, его ждали полчаса, но не смогли дождаться.

До этого дипломат с иронией прокомментировала оговорку Джо Байдена, по ошибке поблагодарившего Колумбию за саммит АСЕАН, проходящий в Камбодже. Тогда она написала, что было бы интересно узнать «он считает, что в АСЕАН председательствует страна Колумбия, американский округ Колумбия, город Коломбо в Шри-Ланке или лейтенант Коломбо?».