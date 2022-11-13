В Оренбурге состоялось прощание с основателем «Ласкового мая» Сергеем Кузнецовым
Композитор скончался на 59-м году жизни в собственной квартире.
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
В Оренбурге близкие, коллеги и поклонники простились с композитором Сергеем Кузнецовым, автором хита «Белые розы» и других песен группы «Ласковый май». Церемония транслировалась на Youtube.
Кузнецов умер в собственном доме 7 ноября, ему было 58 лет. Его смерть стала неожиданностью для окружающих. Незадолго до трагического события он проводил творческий вечер, а непосредственно в день своей гибели созванивался со своим помощником.
По его словам, чувствовал себя композитор хорошо и строил творческие планы. Помощник рассказал, что скорее всего причиной смерти стал оторвавшийся тромб.
Незадолго до этого, летом от инфаркта умер бывший солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов.