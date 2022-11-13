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Снаряд, прицел, огонь: мобилизованные ЦВО учатся работать с танками Т-80 и Т-72

11:49 13.11.2022
В процессе обучения военнослужащие изучают военную технику, с которой будут работать, затем отрабатывают на практике полученные знания.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Минобороны России опубликовало кадры боевой подготовки мобилизованных военнослужащих Центрального военного округа (ЦВО) в тылу зоны проведения спецоперации. Экипажи танков Т-80 и Т-72 осваивают машины и получают необходимые для ведения боя навыки.

В рамках практической части подготовки призванные из запаса военнослужащие отрабатывают слаженность действий экипажей боевых машин и применение штатного танкового вооружения. Инструкторский состав ЦВО обучает военнослужащих с учетом современного боевого опыта.

«Занимаюсь обучением, освоением профессии, освоением танка. Стреляем из танка, общие технические характеристики изучаем», - рассказал Ефим, мобилизованный оператор-наводчик танка.

Недавно тренирующиеся на полигоне мобилизованные получили положенное им денежное довольствие в полном объеме. Оно было получено независимо от региона, в котором находится военнослужащий.

«Командиры сразу объяснили, что денежные средства приходят с десятое по двадцатое, в принципе вопросов не было. Так в принципе и получилось, даже немножко заранее они поступили», - поделился Ефим.

Боец поддерживает связь с женой, и о приходе зарплаты его оповестила она. Ранее сообщалось, что родные мобилизованных могут с их разрешения получать деньги за них.

Жена переводит деньги на счет Ефима, если ему нужно что-то купить. Но, по его словам, такая потребность возникает нечасто: мобилизованные обеспечены всем необходимым.

Ранее «Звезда» показала кадры подготовки «Солнцепека» к стрельбе. Тяжелая огнеметная система сначала выходит на примерное расстояние открытия огня, затем останавливается. Когда вес машины полностью переносится на упоры, способные выдержать большую отдачу, производится выстрел.

Материал подготовили: Анастасия Бобылева, Николай Баранов

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