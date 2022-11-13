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Надежная точка опоры: как «Солнцепек» готовится к стрельбе

Алексей Курильченко
10:45 13.11.2022
Отдача у ТОС-1А значительно сильнее танковой, поэтому конструкцией предусмотрены специальные упоры.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Представьте, ТОС-1А «Солнцепек» подъехал к заданной точке и готовится открыть огонь. О ее дальнейших действиях программе «Военная приемка» на телеканале «Звезда» рассказал начальник сборочно-сдаточного цеха АО «Омсктрансмаш» Павел Сироткин.

«Сначала проводится разведка. Дальше ТОС выходит на примерное расстояния открытия огня, останавливается. Опускаются здание аутригеры, передний отвал - для устойчивости стрельбы», -  рассказал Сироткин.

В этот момент вес машины полностью переходит на упоры. Они буквально вгрызаются в землю. По такому же принципу разворачивается, например, автокран. Но зачем это нужно тяжелой машине на базе танка? Ведь танк на упоры не встает - но откатывается во время выстрела.

На «Солнцепеке» отдача во много раз сильнее. Учитывая, что неуправляемые реактивные снаряды выходят, как пули из автомата, мы понимаем - ТОС-1А нужна надежная точка опоры, иначе про точность можно забыть.  

«Далее растопаривается качающая часть, производится замер дальности до позиции. Отрабатывается угол качающей части и производится стрельба», - рассказал Сироткин.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка. ТОС-1А "Солнцепек". Термобарический удар» на сайте телеканала «Звезда», а также в приложении SMART.TV. Вы узнаете, как устроена тяжелая огнеметная система ТОС-1А «Солнцепек», а также увидите, что способна эта не имеющая аналогов боевая машина.

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