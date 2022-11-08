В Минобороны пояснили, как семья мобилизованного может получить денежное довольствие за него

Для этого нужно оформить доверенность либо дополнительную банковскую карту, привязанную к тому же расчетному счету, который был предоставлен ранее.

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В МО РФ отметили на вопрос, может ли семья мобилизованного военнослужащего получать денежное довольствие за него. Представитель финансового блока Минобороны России Сергей Микищенко заявил, что такая возможность есть, и пояснил, как это осуществить.

«Да, есть такая возможность. Денежное довольствие военнослужащего зачисляется на его расчетный счет, который военнослужащий представил. По желанию военнослужащего денежное довольствие может быть перечислено его родственникам, для этого военнослужащему необходимо оформить доверенность. Кроме того, существует возможность оформить дополнительную банковскую карту, привязанную к тому же расчетному счету, который ранее представил военнослужащий. Но это решение военнослужащий принимает самостоятельно и сам оформляет дополнительную банковскую карту», - рассказал он.

Также Микищенко назвал сумму финансового довольствия, положенного мобилизованным для участия в СВО офицерам. Он объяснил, что размер зависит от звания. Командир взвода, по его словам, будет получать около 225 тысяч рублей, а командир батальона около 243 тысяч.