Армия Армия Армия

В Минобороны пояснили, как семья мобилизованного может получить денежное довольствие за него

08:49 08.11.2022
Для этого нужно оформить доверенность либо дополнительную банковскую карту, привязанную к тому же расчетному счету, который был предоставлен ранее.
© Видео: Министерство обороны РФ © Фото: Павел Львов, РИА Новости
Читайте нас на:

В МО РФ отметили на вопрос, может ли семья мобилизованного военнослужащего получать денежное довольствие за него. Представитель финансового блока Минобороны России Сергей Микищенко заявил, что такая возможность есть, и пояснил, как это осуществить.

«Да, есть такая возможность. Денежное довольствие военнослужащего зачисляется на его расчетный счет, который военнослужащий представил. По желанию военнослужащего денежное довольствие может быть перечислено его родственникам, для этого военнослужащему необходимо оформить доверенность. Кроме того, существует возможность оформить дополнительную банковскую карту, привязанную к тому же расчетному счету, который ранее представил военнослужащий. Но это решение военнослужащий принимает самостоятельно и сам оформляет дополнительную банковскую карту», - рассказал он.

Также Микищенко назвал сумму финансового довольствия, положенного мобилизованным для участия в СВО офицерам. Он объяснил, что размер зависит от звания. Командир взвода, по его словам, будет получать около 225 тысяч рублей, а командир батальона около 243 тысяч.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
08:51 Армия
Видео
В Минобороны РФ рассказали о дополнительных выплатах для мобилизованных
08:49 Армия
Видео
В Минобороны пояснили, как семья мобилизованного может получить денежное довольствие за него
05:11 Армия
Видео
Конвейерный режим: как рембат невероятно быстро восстанавливает технику в ходе СВО
01:56 В стране и мире
Экстренно севший в Сочи лайнер вылетел в Екатеринбург
00:12 В стране и мире
Украинские националисты обстреляли Горловку снарядами «натовского» калибра
Популярное
Заставить националистов бежать: МО РФ описало новые подвиги российских военнослужащих в СВО
Видео
Путин рассказал о разнице беженцев с Украины в России и ЕС
Видео
Шойгу сообщил об уничтожении почти 200 иностранных наемников в зоне СВО за две недели
Кремль: зерновая сделка приобретает рискованный и опасный характер
Видео
Шойгу заявил о завершении мероприятий частичной мобилизации в России
Видео
Корреспондент «Звезды» прошел через минные поля, чтобы увидеть бойцов БАРС в зоне СВО
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.