Лавров: США и союзники настаивали на включении неприемлемых оценок ситуации по Украине

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Некоторые страны Запада и Соединенные Штаты по итогам Восточноазиатского саммита (ВАС) настаивали на включении в совместное заявление оценок ситуации по Украине. Данные оценки главой МИД РФ Сергеем Лавровым охарактеризованы как неприемлемые. Как результат - это не помогло участникам саммита принять коллективные решения.

Министр иностранных дел России сообщил, что по итогам саммита председательствующая страна - Камбоджа - издаст коммюнике.

«Коллективных решений сегодня принято не было, поскольку США и их западные коллеги настаивали на абсолютно неприемлемом языке в отношении ситуации на Украине и вокруг нее. Поэтому о направлениях дальнейшего сотрудничества будет отражено в коммюнике, которое выпустит председательствующая Камбоджа от своего имени», - рассказал Сергей Лавров журналистам.

Сутками ранее глава российского МИД прибыл в столицу Камбоджи Пномпень. Эта поездка стала второй за полгода. Прежде он приезжал в Пномпень на министерскую встречу ВАС.

В саммите участвуют государства-члены ассоциации: Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины, а также их партнеры по диалогу - Австралия, Индия, Китай, Новая Зеландия, Республика Корея, Россия, США и Япония.

Также министр Лавров успел провести тет-а-тет переговоры с индонезийской коллегой Ретно Марсуди.