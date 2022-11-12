Лавров прибыл в столицу Камбоджи для участия в Восточноазиатском саммите

Визит министра в Камбоджу стал вторым за полгода.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Камбоджи Пномпень для участия в Восточноазиатском саммите (ВАС). Отмечается, что данный визит министра в Камбоджу стал вторым за полгода, до этого он приезжал в Пномпень на министерскую встречу ВАС.

В саммите участвуют государства-члены ассоциации, а именно Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины, а также их партнеры по диалогу - Австралия, Индия, Китай, Новая Зеландия, Республика Корея, Россия, США и Япония.

После Пномпеня Сергей Лавров направится на остров Бали, где будет возглавлять российскую делегацию на саммите G20.

Ранее стало известно, что Российская Федерация на саммите G20 подтвердит готовность оставаться поставщиком продовольствия и энергоресурсов в другие страны. Планируется озвучить целый ряд конкретных инициатив на этот счет, включая наращивание газового сотрудничества с Турцией и организацию поставок крупных партий зерна и удобрений.