Лавров начал переговоры тет-а-тет с индонезийской коллегой
Лавров начал переговоры тет-а-тет с индонезийской коллегой.
© Фото: ТРК "Звезда"
Лавров начал переговоры тет-а-тет с индонезийской коллегой.
|
Лавров начал переговоры тет-а-тет с индонезийской коллегой
Лавров начал переговоры тет-а-тет с индонезийской коллегой.
© Фото: ТРК "Звезда"
Лавров начал переговоры тет-а-тет с индонезийской коллегой.
Экспертное мнение и аналитика
|
Картина дня
14:19 Армия
МО РФ: в ходе СВО уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США
11:48 В стране и мире
Мурашко: регионам России поручено сформировать запас лекарств не менее чем на 4 месяца
08:32 В стране и мире
Два «темных корабля» прошли рядом с «Северным потоком» незадолго до теракта
06:00 В стране и мире
Лавров прибыл в столицу Камбоджи для участия в Восточноазиатском саммите
10:25 В стране и мире
До 12 градусов: в Москве ожидается суточный рекорд тепла
Популярное
Зубной дождь: в петербургском парке грибник обнаружил челюсти
«Платят достойно»: мобилизованные в зону СВО начали получать денежное довольствие
Песков поделился впечатлениями от поездки в Луганск
Боеспособность в любых условиях: как выглядит боевая подготовка мобилизованных танкистов ЗВО
Заставить националистов бежать: МО РФ описало новые подвиги российских военнослужащих в СВО
Путин рассказал о разнице беженцев с Украины в России и ЕС