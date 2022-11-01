Бизнес на крови: почему западное оружие из Украины все чаще стреляет в Европе

По данным спецслужб, крупные партии летального оружия и боеприпасов доставляются из Украины в ЕС по нелегальным каналам и перепродаются преступным синдикатам.

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Спрятанные в морских контейнерах вертолеты, автоматы в бочках с маслом - размах контрабанды украинского оружия бьет рекорды. Скрыть эти факты уже не в силах даже СБУ. Поставляемые киевскому режиму ПЗРК, гранатометы и прочее летальное вооружение грозит попасть в руки террористов и начать стрелять уже в самой Европе. Сотрудники Одесской областной прокуратуры выясняют, как в одном из контейнеров, который явно предназначался для транспортировки по морю, оказался вертолет Ми-2. Товар похож на «списанный» - на дверях царапины, обгоревший фюзеляж. И это далеко не первая контрабанда, которую пытаются вывезти из одесских портов.

«Есть предположение, что на границе еврогосударств созданы схроны с большим арсеналом оружия, затем оно потихонечку изымается и небольшими партиями направляется в другие европейские государства. Еще один рынок сбыта - Ближний Восток, идет оружие другим каналом, если покупателя интересует партия, то оружие помещают в бочки с маслом, в масле оно не портится и может находиться достаточно долго», - объяснил военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов.

В одну такую бочку может уместиться около 10 винтовок или автоматов, так и сплавляют товар по системе «брутто». Финские журналисты провели свое расследование и посетили порт в Хельсинки. Там они пообщались с местными комиссарами и выяснили, что вывезенное из Украины оружие прибывает в Финляндию. Его выкупают преступные синдикаты, а после перепродают втридорога на другие рынки. В частности, речь шла о штурмовых винтовках.

Еще один «рабочий» контрабандный коридор - через Албанию. Он налажен еще со времен войны в Югославии. Под видом экспорта зерна вывозят оружие из Румынии в Европу. Есть схема корабельных перевозок по Суэцкому каналу в Йемен.

«В экспорте украинского оружия участвует Польша, без поддержки польских пограничников, которые закрывают глаза на контрабанду, эта операция не прошла бы», - уверен Кнутов.

За дело взялся ревизор. Информагентства со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя Пентагона сообщают, что ВСУ ждут проверки. Вашингтон желает убедиться, что украинские войска должным образом отчитываются за поставляемое Западом оружие, от которого, к слову, в Европе уже многие устали. Так, немецкие и швейцарские политики не смогли договориться по поставкам снарядов для зенитных установок.

О том, как ВСУ фиксируют расположения своих частей, как запоминают все тайники с боеприпасами, рассказывал и продемонстрировал один из военнослужащих украинской армии.

«Пока россияне пользуются устаревшими советскими картами, мы используем современные интерактивные панели, это позволяет в режиме онлайн видеть вражеские позиции, а нам взаимодействовать между подразделениями на высоком уровне, россиянам до таких технологий очень далеко», - написал он в своем Twitter-аккаунте.

Здесь указано все, вплоть до координатов расположения техники и численности личного состава ВСУ. Хваленная американская программа «Дельта» сдалась по натиском хакерских атак. Некто под именем «Джокер ДНР» фактически сбросил кибербомбу. Взломав систему, он не только обнародовал все данные ВСУ, но и перемешал российские позиции на карте, которые были получены украинской разведкой. Вот и вышло, что бумажные карты, которые высмеивал украинский боец, оказались куда надежнее высоких технологий. Полученную информацию уже изучают российские спецслужбы - об этом сегодня заявил глава пресс-службы ДНР Даниил Безсонов.