Украинский премьер-министр потребовал от Европы средства ПВО и боеприпасы для них, заявив, что «ракеты только производятся, но они нужны нам уже сейчас».

© Фото: РИА Новости

Читатели популярного немецкого журнала Der Spiegel раскритиковали главу украинского правительства Дениса Шмыгаля после его требования поставить Киеву дополнительные системы противовоздушной обороны.

«Дошло уже до того, что Украина требует, требует, требует, требует, а Германия должна это выполнить. А правительство заявляет, что население должно готовиться к потере благосостояния, отлично!» - написал пользователь с ником Michael-tLriuRang.

Читатель с псевдонимом AchimV6Gf4G задался вопросом, «а есть ли другие страны, у которых вы требуете военное оборудование и боеприпасы?». А OmaistdieBeste поинтересовался, «почему они "требуют", разве они не должны "просить"?».

«Постоянные требования и растраты миллионов и миллиардов не могут быть решением проблемы», - отметил Eberhard-0n6sa-UnR.

Werner-KhXdsTMnR заявил, что «с чисто социальной точки зрения Украина становится все менее привлекательной для меня в плане вступления в ЕС».

Накануне украинские власти пригрозили европейским соседям миграционным кризисом, если ЕС не поторопится с поставками боевой техники и боеприпасов. Шмыгаль обвинил Россию в ударах по объектам энергетической инфраструктуры и предупредил Брюссель о последствиях. Украинский премьер потребовал от Европы средства противовоздушной обороны и боеприпасы для них, заявив, что «ракеты только производятся, но они нужны нам уже сейчас».