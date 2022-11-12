Геническ станет временной админимтративной столицей Херсонской области

Геническ находится на юге Херсонской области в районе Арабатской Стрелки.

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Представитель администрации Херсонской области, пресс-секретарь заместителя председателя правительства региона Александр Фомин сообщил, что город Геническ временно станет административной столицей области. Геническ находится на юге Херсонской области в районе Арабатской Стрелки на берегу Азовского моря.

«На сегодня временной административной столицей Херсонской области является Геническ. Там сосредоточены все основные органы власти», - сказал Фомин в беседе с РИА Новости.

Напомним, командующий Объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин 9 ноября заявил, что Херсон и прилегающие населенные пункты в текущих условиях не могут полноценно снабжаться и функционировать.

В связи с этим он предложил министру обороны РФ Сергею Шойгу организовать оборону по рубежу Днепра. Так, 11 ноября подразделения российских войск завершили переброску на левый берег Днепра в 5 утра.