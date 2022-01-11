СМИ сообщили о запуске КНДР неизвестного снаряда в сторону Японского моря
Сейчас военнослужащие Южной Кореи изучают информацию о выпущенном снаряде.
© Фото: U.S. Space Force Keystone Press Agency Globallookpress
Северная Корея осуществила пуск неизвестного снаряда в сторону Японского моря. Об этом сообщает агентство Ренхап, ссылаясь на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.
Сейчас военнослужащие изучают информацию о выпущенном снаряде.
Напомним, что всего несколькими днями ранее южнокорейские СМИ писали, что в КНДР провели испытания гиперзвуковой ракеты. А в октябре прошлого года Северная Корея подтвердила, что успешно провела испытания новой баллистической ракеты, созданной для запуска с подводных лодок.