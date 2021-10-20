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КНДР подтвердила запуск баллистической ракеты с подлодки

Виктория Ивашечкина
00:52 20.10.2021
Накануне СМИ сообщили о том, что запуск совершался из района верфи Синпо на северо-востоке страны.
КНДР подтвердила запуск баллистической ракеты с подлодки
© Фото: Defense Ministry Keystone Press Agency Globallookpress
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Северная Корея подтвердила, что во вторник, 19 октября, успешно провела испытания новой баллистической ракеты подводных лодок (БРПЛ). Об этом сообщает агентство Yonhap, ссылаясь на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Новая БРПЛ внесет большой вклад в развитие оборонных технологий нашей страны, а также подводных боевых возможностей военно-морского флота», - сообщает СМИ со ссылкой.

Ранее СМИ сообщили, что КНДР испытала баллистическую ракету подводных лодок (БРПЛ) у восточного побережья страны.

По данным Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи (JCS), как минимум одна ракета была выпущена около 10.17 по местному времени. Запуск, согласно данным инсайдеров, совершался из района верфи Синпо на северо-востоке страны.

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