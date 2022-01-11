Вирусологи заявили, что «дельтакрон» может быть следствием лабораторной ошибки

Гибрид штаммов коронавируса «омикрон» и «дельта» мог появиться из-за неправильной подготовки образцов для исследования или их загрязнения. Этого не исключил профессор вирусологии Александр Чепурнов.

«В лаборатории, скорее всего, раньше работали с "дельтой", потом перешли на "омикрон"», - сказал он РБК.

Если же эти штаммы действительно дополнили друг друга, то, по словам вирусолога, скоро «дельтакрон» обнаружат еще.

«А если он не будет распространяться, то будет предметом только общенаучного интереса», - сказал он. Это демонстрация того, что варианты коронавируса могут обмениваться генетическим материалом, что с общебиологической точки зрения вполне возможно», - добавил специалист.

Того, что «дельтакрон» может быть следствием лабораторной ошибки, не исключил и руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов. Так же думает глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария ван Керкхове.

Об обнаружении гибрида «омикрона» и «дельты» кипрские ученые заявили 8 января. Исследователи сообщили, что этот вариант коронавируса был найден в 25 образцах: 11 были получены у людей с симптомами болезни, а остальные 14 - у обычных жителей.