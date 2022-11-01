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По жилым домам и ресторанам: кадры последствий обстрела центра Донецка

Сергей Лебедев
Алексей Огренич
22:36 01.11.2022
Украинские войска ежедневно обстреливают населенные пункты ДНР.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Населенные пункты ДНР продолжают подвергаться ежедневным обстрелам со стороны ВСУ. Так, например, во вторник украинские военные нанесли мощные удары по Донецку. Националисты бьют по жилым кварталам, в которых нет военных объектов.

Один из снарядов даже попал в ресторан. После прилета повар холодного цеха буквально вылетел в закрытую дверь. Удар пришелся прямо в крышу здания. Пробит потолок.

А на одной из улиц города на противопехотной мине ПФМ-1 «Лепесток» подорвался 14-летний ребенок. С тяжелыми травмами подростка доставили в больницу.

«Каждый день ходишь и не знаешь вернешься ли домой», - негодуют жители Донецка.

Досталось и Горловке, расположенной в пятидесяти километрах к северу от Донецка. По городу украинские военные выпустили снаряды натовского образца. Также под обстрелом оказался поселок Благодатное. Там жертвами удара ВСУ стали два мирных жителя.

Напомним, уже сегодня вечером стало известно, что снаряд ВСУ попал в детский сад в Донецке. Украинские войска обстреляли Петровский район города.

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