ВСУ выпустили по Горловке 17 снарядов из крупнокалиберных орудий

Украинские военные вели огонь по городу из орудий калибром 122 и 155 миллиметров.

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Вооруженные силы Украины вечером в понедельник, 31 октября, обстреляли Горловку Донецкой Народной Республики, выпустив по городу семнадцать снарядов. Украинские военные вели огонь из орудий калибром 122 и 155 миллиметров. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 19:17 - населенный пункт Дружба - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметров... 20.18 - населенный пункт Дружба - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметров», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.

Через полтора часа украинские военные выпустили еще шесть снарядов, на этот раз калибром «натовского» образца 155 миллиметров. О пострадавших и масштабе повреждений пока ничего неизвестно. Горловка расположена в пятидесяти километрах к северу от Донецка, в городе находятся химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия.

Ранее стало известно, что пострадали от массированного обстрела со стороны ВСУ три населенных пункта ДНР: Донецк, Ясиноватая и Еленовка. Украинские войска использовали орудия калибром 152 и 155 миллиметров.